Erdoğan ‘Kimin parasıyla yapıyorsun’ demişti, Kocaeli Belediyesi de yaptı

İndirimli, aktarmalı ve eksik kalan ücretsiz biniş destek ödemesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ödenmesi Şubat ayı Meclisi'nde kararlaştırıldı. Karar gereği artık her ay ücretsiz taşınan yolcular için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen 1000 TL'lik gelir desteğini aşan Taşıma Kooperatiflere, taşıdıkları ücretsiz kartlı vatandaşlar hesaplanarak geri kalan ücret Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Böylelikle ücretsiz seyahat kartıyla binen her bir vatandaşın yolculuk ücreti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce ödenmiş olacak.

Toplu taşıma esnaflarının ulaşım hizmetlerini aksatmadan daha kaliteli hizmet için 2019 yılı süresince taşımacılara yapılacak indirimli, aktarmalı ve eksik kalan ücretsiz biniş destek ödemesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasıyla ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nun raporu Büyükşehir oy birliği ile onaylandı. Yapılan bu düzenlemeye istinaden toplu taşıma faaliyeti yapan birlik, Büyükşehir Belediyesi'nin mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için yıllık yaklaşık 10 milyon TL ödeme yapacak.

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İHA