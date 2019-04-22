Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na linç girişimi hakkında ilk açıklama

Cumartesi günü Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 3 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı için (26) memleketi Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu mahallesinde dün öğle namazını müteakip tören düzenlenmiş, törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunulmuştu. Hain saldırının ardından toplumun hemen tüm kesimlerinden linç girişimini kınayan açıklamalar gelmişti.

ERDOĞAN DA 24 SAAT SONRA AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan da olayın üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi; “Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.”