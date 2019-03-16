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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mansur Yavaş ile ilgili sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş için ileri sürülen sahte senet iddiasını değerlendirdi. Erdoğan,'Ankara’da yine yolsuzluklar içinde olan bir aday bulmuşlar adamda her türlü yolsuzluk var' dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Bay Kemal, çık adayının karıştığı işleri izah et" dedi.

16:20 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mansur Yavaş ile ilgili sert sözler

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz

ANKARA’DA YOLSUZLUKLAR İÇİNDE ADAY BULMUŞLAR

İstanbul’a getirdiğimiz hizmetleri anlatsam günler yetmez. Projeler hazır. Ben zaten İstanbul’u çok işi biliyorum. İstanbul’u o CHP zihniyetinden, çöp dağlarından, susuzluktan kurtardık. CHP çöp, çukur, çamur demektir. Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. Şimdi Ankara’da yolsuzluklar içinde bulunun aday bulmuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Hesabını veremiyor şu anda. Bay Kemal çık adayının karşılıksız senetle dolaştığını sen izah et. Şimdi kaçıyorlar, arkadaşlarımız da onları kovalıyor.

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Son güncelleme: android-time 16:30 16.03.2019
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