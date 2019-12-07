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Erdoğan’dan ‘Şehir Üniversitesi’ açıklaması: Halkbank’ı dolandırmaya çalışıyorlar

Kurucuları arasında Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu ve yönetim kadrosu "Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na yakın" olarak bilinen Şehir Üniversitesi'nin arazisine yönelik tartışmalar yeni bir boyut kazandı. AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'liler arasında da tartışma konusu olan İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili 'bilinmeyenleri' anlattı. Erdoğan, Şehir Üniversitesi yönetimi için de "Halkbank'ı dolandırmaya çalışıyorlar" suçlamasında bulundu.

15:27 -
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Erdoğan’dan ‘Şehir Üniversitesi’ açıklaması: Halkbank’ı dolandırmaya çalışıyorlar

Partisinin İstanbul’daki toplantısında konuşan Erdoğan, Şehir Üniversitesi ile ilgili süreci uzun uzun izah etti.

Ahmet Davutoğlu’ndan ‘malum zat’ diye bahseden Erdoğan şunları söyledi;

*Şehir Üniversitesi’nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım.

*Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz.

*Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu’nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank’tan kredi alıyorlar.

*Selef Cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) beni aradı “Halledersiniz” dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin Halkbank’tan kredi alırken teminat gösterdiği TEKEL arazisinin devri Danıştay kararıyla iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası’nın, Şehir Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Kartal’daki eski TEKEL arazisinin devriyle ilgili açtığı davalar zincirinde son olarak Danıştay, bedelsiz arazi devri gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Üniversitenin bu araziyi ipotek gösterip Halkbank’tan kredi almış olması nedeniyle Halkbank, Danıştay’ın kararına da dayanarak önce üniversitenin kredi teminatlarını durdurdu sonra da tüm bankalardaki varlıklarına tedbir koydu. Tüm bunlar Ankara kulislerinde “Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’e tavır” olarak adlandırıldı.

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Son güncelleme: 15:41 07.12.2019
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