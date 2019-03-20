Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a şok suçlama: Vergi kaçakçısı bu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni’nde konuştu.

‘ANKARA’YI SAHTE İMZAYLA SENET İMZALAYANLARA TESLİM EDEMEYİZ’

Erdoğan,’ Ankara ve Türkiye'de pandoranın kutusu açılmıştır, millet ne olduğunu gördü. Kirli işbirliklerinizi kanlı pazarlıklarınızı artık saklayamazsınız. Siz gizlemeye çalışsanız da hakikatler ortaya çıkacak. Artık benim milletim Ankara büyükşehir adayının nasıl bir karşılıksız bir senet veya sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Buralardan ayakta durmaya çalışmış. Şimdi böyle bir adam Ankara'ya belediye başkan adayı oluyor. Bu skandal kapatılamayacak kadar büyüktür. Sorunlara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak hiç kimseye fayda sağlamaz’ dedi.