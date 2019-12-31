Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, her yıl olduğu gibi 2019 yılını da yurt içinde ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlarla, çalışmalarla ve hizmetlerle değerlendirdiklerini bildirdi.

Yurt içinde 88 ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, yurt dışında ise Türkiye’yi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptıklarını kaydetti.

Bunların yanında, Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldıklarını, pek çok toplantı yapıp görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan şunları söyledi:

*Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk. Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz.

*31 Mart seçimleriyle, önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.

*Böylece Türkiye, 2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş oldu.

*Yeni yaptığımız ve dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanımız, Nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdi.

*Geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun törenini yaptığımız havalimanımız, inşallah her yıl daha da büyüyerek, ülkemizi dünyada gururla temsil etmeyi sürdürecektir.

‘YOL HARİTASINI KAMUOYUYLA PAYLAŞTIK’

Yargı Reformu Strateji Belgesini açıklayarak, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğinin yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ekim ayında ilk yargı paketinin Meclis'te kabul edilmesiyle, strateji belgesinin somut adımlarını atmaya da başlamış olduk.

*Ağustos ayında, Kurban Bayramının hemen öncesinde tüm hatlarıyla hizmete açtığımız İstanbul-İzmir Otoyolu da, ülkemizin en önemli ulaşım projelerinden biridir.

*Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığımız konuşma ve gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, Türkiye'nin insani duruşunu ve yapıcı politikalarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

‘4300 KİLOMETREKAREYE YAKIN ALANI TERÖRDEN ARINDIRDIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile terörle mücadele ve Türkiye’nin güvenliği konusundaki kararlılığı fiilen ortaya koyduklarını hatırlatarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

*Bilindiği gibi, 2016 yılı Ağustos ayında Cerablus-El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekâtını, 2018 yılı Ocak ayında ise Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtını gerçekleştirmiştik.

*Böylece 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının kendi vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık.

*Barış Pınarı Harekâtıyla Resulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık. Kasım ayı sonunda Libya ile imzaladığımız ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ ile ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ ülkemize çok önemli stratejik kazanımlar sağlamıştır.

*Bu muhtıralarla, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci, çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk.

*Türkiye'yi Akdeniz'den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız.

‘PROJENİN MEMNUNİYETİNİ HEP BİRLİKTE YAŞADIK’

Aralık ayının ilk yarısında kamuoyuyla paylaştıkları 100 bin sosyal konut inşası projesinin, 81 ilin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin konut talebi sürdüğü müddetçe, bu kampanyayı her yıl 100'er binlik seriler halinde devam ettirmeyi planladıklarını vurguladı.

Erdoğan, “2019 yılının son günlerinde, 82 milyonun tüm fertlerinin gururla karşıladığına inandığım bir projenin memnuniyetini hep birlikte yaşadık. Milletimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren Türkiye'nin Otomobili Projesinin ilk araçlarının ön gösterimini yaptık.

Gebze'de ilk defa kamuoyuyla paylaşılan araçlar, tasarımları ve özellikleriyle ülkemizin doğru yolda ilerlediğinin işaretidir. Her ne kadar, her şey gibi otomobilin de yerli ve millisine tahammül gösteremeyenler çeşitli kulplar takmaya çalışsa da, bu projenin milletimiz tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

2022'nin sonunda satışa sunulacak Türkiye'nin otomobilini hep beraber heyecanla bekleyeceğiz” dedi.

‘HER MÜCADELEDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini adım adım ilerleterek, mutlaka neticeye ulaştıracaklarını kaydederek, “Türkiye, son 7 yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir.

Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık.

Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine, ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik.

Gazi Mustafa Kemal'in ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır’ anlayışıyla, ülkemize ve milletimize yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürüttük.

Allah'ın yardımı, mazlumların duası ve aziz milletimizin güçlü desteğiyle, girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık” ifadelerini kullandı.’

‘HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ’

Türkiye’nin geleceğine, dün olduğundan çok daha güvenle ve umutla baktığını kaydeden Erdoğan, mesajını şöyle tamamladı:

“Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor. Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır.

Bunun için her fırsatta, ‘bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız’ diyoruz. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.

Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”

ANKARA, (DHA)