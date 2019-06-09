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Erdoğan’ın danışmanı firari Galip Öztürk’le birlikte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Metro Turizmin sahibi firari Galip Öztürk ile görüntülendi. Fotoğrafı Samsun’un Ayvacık ilçesinin AKP'li Belediye başkanı Halil Kalaycı sosyal medya hesabında paylaştı. Ne zaman ve nerede çekildiği belli olmayan fotoğrafa tepkiler yağdı.

İsmail AKDUMAN
16:02 -
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Erdoğan’ın danışmanı firari Galip Öztürk’le birlikte

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Metro Turizm’in sahibi firari Galip Öztürk, Erdoğan'ın Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu'yla görüntülendi. Cezası kesinleştikten sonra Gürcistan'a kaçan Öztürk, en son geçen yıl yapılan Gürcistan seçimlerinde oy kullanırken görüntülenmişti.

TEPKİ ÇEKTİ

Hakkında ‘öldürmeye azmettirme' suçundan kesinleşen müebbet hapis cezasının ardından yurt dışına kaçan Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk, yanında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ve Ayvacık ilçesinini AKP’li Başkanı Halil Kalaycı ile görüntülenmesi tepki çekti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kalaycı’ya takipçileri “Yanınızda bir suçlu var”, “Bu suça ve suçluya yardım ve yataklık etmek değil mi” Bu adam firari değil mi” diye yazdı. Bazı vatandaşlar da İçişleri bakanı Süleyman Soylu’yu etiketleyerek şikayetçi olduklarını dile getirdi.

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