Eski Çanakkale Boğaz Komutanı Gündoğdu’nun müebbet hapis cezası bozuldu

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, yargılandığı Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince, 20 Aralık 2017’de “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi. Gündoğdu hakkındaki kararı bozan Daire, sanığın eyleminin “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımı” oluşturduğuna hükmetti.

Dairenin kararında, örgütsel bağı kesin olarak ortaya konamayan sanığın, örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar olduğunun, suç işleme karar ve iradesine katıldığının ispat edilemediği aktarıldı.

Kararda, sanığın, suçun işlenişine icrai bir hareketle katılmadığının, bu doğrultuda astlarına bir emir vermediğinin tespit edildiği aktarıldı. Çanakkale Boğaz Komutanlığı gibi stratejik öneme sahip birimin başında bulunan sanığın, “Anayasayı ihlal” suçunda neticeyi önleme yönünden hukuki yükümlülüğü bulunduğuna dikkat çekilen kararda, sanığın anayasal düzene yönelik tehlike ve tehditler ortaya çıktığında farklı saiklerle çekimser kalmasının göreviyle bağdaşmadığı vurgulandı.

“NET TAVIR ORTAYA KOYMADI”

Sanığın, tehdidi ortadan kaldırmak için zamanında ve isabetli karar vermek, uygulamada oluşabilecek riskleri üstlenmek zorunluluğu karşısında, yaşanan somut olayda, komutan sorumluluğu çerçevesinde darbecilere karşı net tavır ortaya koymadığı, koyduğu tavrın da vaktinde kamuoyuyla paylaşılmadığı kaydedildi.

Bu eylemlerin yanı sıra sanığın “valilik ve diğer güvenlik güçleriyle iş birliği yapmaması” şeklindeki eylemlerinin kanuni tanımda öngörülen “cebir ve şiddet içeren icrai hareket” niteliğinde olmadığı ifade edilen kararda, Gündoğdu’nun fail olarak sorumlu tutulamayacağı, suçun icrasına başlanmasından sonra katılma iradesini açıkça ortaya koyan hareketlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu belirtildi.

Dairenin kararında, sanığın eyleminin “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımı” oluşturduğu gözetilmeden ceza verilmesinin bozmayı gerektirdiği vurgulandı. (AA)