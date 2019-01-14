Eski oda başkanı kaçırıldı iddiası

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası eski başkanı Ali Zeybek'in, 6 Aralık’ta kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Zeybek’ten tam 40 gündür haber alınamıyor.

Konya'nın merkeze bağlı Hasanköy Mahallesi'nde besicilikle uğraşan Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Odası eski başkanı Ali Zeybek (49), 6 Aralık 2018 günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. O gece annesi ile kaldığı çiftliğe gelen kişi ya da kişilerin, ‘Samanlıkta yangın var' yalanıyla Zeybek'i dışarıya çıkardıkları ve ardından bir otomobile bindirerek kaçırdıkları iddia edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kıyafetlerini giydikten sonra dışarıya çıkan Ali Zeybek'in annesi, oğlunu uzun süren aramalara rağmen bulamayınca polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçırıldığı iddia edilen Zeybek'in bulunması için olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYORMUŞ

Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Oda Başkanlığı görevinde bulunan Ali Zeybek, maddi sorunlar yaşadığını belirterek olağanüstü kongre kararı almış ve yapılan seçimleri kaybetmişti.