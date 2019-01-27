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Fabrikadan yayılan gaz 8 işçiyi hastanelik etti!

Karabük'te bir fabrikadan yayılan gazdan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

21:46 -
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Fabrikadan yayılan gaz 8 işçiyi hastanelik etti!

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren demir-çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle ortaya çıkan gazdan bazı işçiler etkilendi. Durumu fark eden fabrika yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi.

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Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan işçiler, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. AFAD ekipleri, soruşturma başlatılan sızıntıyla ilgili fabrikada incelemede bulundu. AA

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