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‘FETÖ Borsası’ cinayetinde yeni detay: Ahmet Kurtuluş adres değişikliği istemiş

FETÖ Borsası davası kapsamında, ev hapsindeyken evine polis kılığında gelen şüphelinin saldırısı sonucu, çocuğunun gözleri önünde öldürülen Ahmet Kurtuluş'un, 21 Mayıs’ta adres değişikliği için mahkemeye başvurduğu ama bu talebe bir yanıt verilmediği ortaya çıktı.

Can ÖZÇELİK
16:01 -
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‘FETÖ Borsası’ cinayetinde yeni detay: Ahmet Kurtuluş adres değişikliği istemiş

İzmir Ağır Ceza Mahkemesine Ahmet Kurtuluş'un avukatları tarafından verilen dilekçede, müvekkillerinin hipertansiyon hastası olduğu ve yaz aylarında mevcut konutunda şikayetinin ilerleyeceği o yüzden denetimli serbestliğinin çocuklarının da tatil için gideceği adreste devam etmesini istedi.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TALEBEİNE YANIT VERİLMEDİ

Dilekçede Ahmet Kurtuluş'un 22 Mayıs'ta muayene olması gerektiği ve bunun için de izin verilmesi talep edildi. Kurtuluş'un hastane için istediği izni veren mahkeme adres değişikliği için yapılan başvuruya yanıt vermedi.

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