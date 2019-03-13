FETÖ’cüler Kuleli’de bin askeri öğrenciyi sindirirek uzaklaştırmış!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenim gören ve FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere baskı yaparak, ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirdiği iddia edilen, 15 Temmuz 2016 tarihine kadar okulda görev yapan askeri personeller hakkında 8 ayrı suçtan başlatılan soruşturma devam ediyor.

BİN ÖĞRENCİ OKULDAN UZAKLAŞTIRILMIŞ

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın 1990 yılından 15 Temmuz 2016'a kadar FETÖ mensubu olmadıkları için örgüt üyeleri tarafından baskı altına alınıp, sindirilerek uzaklaştırılan öğrencilerin listesini askeri makamlardan aldığı bilgisine ulaşıldı. FETÖ'cü komutanların baskısıyla yaklaşık bün öğrencinin okuldan baskıyla ayrıldıkları ya da okuldan atıldıkları tespit edildi.

OKULDAN UZAKLAŞTIRILAN ÖĞRENCİLERİN İFADELERİ ALINACAK

Öte yandan Başsavcılığın, yapılan baskılar sonucu okuldan uzaklaştırılan ya da atılan öğrencilerin mağdur sıfatıyla ifadelerini almaya başlayacağı öğrenilirken, öğrencilerin okudukları dönemde başarı durumlarına ilişkin bilginin de başsavcılığa ulaştığı kaydedildi. Ayrıca öğrencilerin hangi üst rütbeliler döneminde atıldığının tespitine ilişkin çalışması da sürüyor.