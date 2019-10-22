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FETÖ’nün firari eski savcısı Murat Dalkuş tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esenyurt'ta yakalanan FETO kumpası Ergenekon'un savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.

Can ÖZÇELİK
15:43 -
Haberler Gündem
FETÖ’nün firari eski savcısı Murat Dalkuş tutuklandı

Dalkuş, ifadesinde örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, “Kaçabilecek durumda olmama rağmen kaçmadım. Sağlık sorunlarım var ve hala tedavim devam ediyor. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Bu yüzden adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bildiğim her şeyi daha önce anlattım” dedi.

 

YAKALAMA KARARI OLMASINA RAĞMEN, TESLİM OLMADI

Hakkında yakalama kararı olmasına rağmen teslim olmayan şüpheli Dalkuş, bunun nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Şüpheli Dalkuş “suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak” suçlarından Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıyordu.

Ergenekon Esenyurt FETÖ istanbul Sağlık savcı Yargıtay
Son güncelleme: 16:18 22.10.2019
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