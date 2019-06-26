Fetö’nün TSK yapılanmasına ‘İzdivaç’ operasyonu

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, ”örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek” adına askerlerle evlendirilen 5 kadın ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusu hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

ÖRGÜT MENSUBU KADIN ŞAHIS KATALOĞU

Savcılık, ”Örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek” adına askerlerle evlendirilen ”Örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu” olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan kişilere yönelik İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars'ta saat 06.00'da eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

5 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonda; izdivaç ablası olduğu belirtilen bir kadın ile Jandarma Genel Komutanlığında çalışan 3 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığında çalışan 1 üsteğmen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışan 1 teğmen eşleriyle birlikte gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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