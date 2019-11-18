Fırıncının katili gizlendiği köy evinde yakalandı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi Meryem Ç’yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü’yü öldüren Süleyman D’nin (49), bir köy evinde saklandığını belirledi.

POLİSLERİ GÖRÜNCE GÖĞSÜNE SİLAH DAYADI

Söz konusu eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Zanlıya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.A. da gözaltına alındı. (AA)