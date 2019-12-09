Fuhuşa zorlanan Fazilet’in katilinin cezası onandı

Zorla fuhuş yaptırdığı Fazilet Akyüz’ü, karşı çıktığı ve erkekleri memnun edemediği için öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ejder Bektaş’ın cezası Yargıtay tarafından onandı.

“YETİŞİN ÖLDÜRECEK BENİ”

Antalya’da eşinden ayrıldıktan sonra evli ve dört çocuk babası Ejder Bektaş’la yaşamaya başlayan bir çocuk annesi Fazilet Akyüz, 10 Mayıs 2012 gecesi 155’i aradı. “Yetişin Ejder Bektaş beni öldürecek” diye çığlık atan Akyüz’den bir daha haber alınamadı.

ÇANTADAKİ PARMAK İZLERİ

Kısa bir süre sonra Kepez’in Kındıra bölgesinde bulunan çıplak kadın cesedinin kayıp Fazilet Akyüz’e ait olduğu belirlendi. Ormanlık alanda bulunan çantada Ejder Bektaş’ın parmak izleri tespit edildi. Bektaş’ın, Fazilet Akyüz’ün cep telefonunu cinayetten bir gün sonra kullandığı da ortaya çıktı.

ERKEKLERE PAZARLAYIP ŞİDDET UYGULADI

Soruşturma sonrası, Ejder Bektaş’ın Fazilet Akyüz’ü erkeklere pazarladığı, karşı çıktığında şiddet uyguladığı, erkekleri memnun edemediği için eziyet ettiği ortaya çıktı.

2016’da görülen karar duruşmasında Bektaş; ‘kasten adam öldürmekten’ ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘hırsızlıktan’ üç yıl, ‘fuhuşa zorlamaktan’ üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’a taşınan dava 1. Ceza Dairesi’nde görüldü. Yargıtay, Ejder Bektaş’a verilen kararı onadı. (DHA)