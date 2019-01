Garibanı İhlaszede yaptılar kendileri rezidanszade oldu

İhlas Finans mağduru olan on binlerce kişi parasını geri alma umuduyla 19 yıldır beklerken, İhlas Holding milyarlarca liralık konut inşa etti. İmar planlarına aykırı projelerle de rant sağladı.

İhlas Holding, bünyesindeki İhlas Finans'ın 1.2 milyar doların üzerindeki zararını aradan geçen 19 yıla rağmen kapatamadı ve halen on binlerce ‘İhlaszede' alacağını bekliyor. Arkasında binlerce mağdur bırakan İhlas Finans'ın tasfiyesini bitiremeyen ABD vatandaşı Mücahit Ören yönetimindeki İhlas Holding, vatandaşa borcunu ödemek yerine milyarlarca lira değerinde gayrimenkul projesi geliştirdi.

Yapı şirketlerini İhlas İnşaat Holding'de toplayan grup, bugüne kadar toplam 18 bin 623 adet ünitenin yapımını tamamlarken, 4 bin 865 konut ve iş yerinin inşaatını sürdürüyor. İhlas Yapı, İstanbul'da 2007'de Ispartakule'de Bizim Evler adlı projeye başladı. Bölgede 8 etap halinde toplam 5 bin 834 konut ve 348 iş yeri inşa etti. İhlas Yapı, hali hazırda Büyükçekmece'de 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşan Bizim Evler Güzelce adlı projeyi inşa ediyor.

Grubun bir diğer şirketi İhlas İnşaat ise 2011 yılında Esenyurt'ta 4 bin 655 konut ve 82 iş yerinden oluşan Kristal Şehir projesinin yapımına devam ederken, Beylikdüzü'nde Marmara Evleri adlı projede 5 bin 438 daire inşa etti. Marmara Evleri'nin 640 konut ve 44 ticari üniteden oluşan dördüncü etabının yapımına ise devam ediliyor.

DEVREMÜLK DE YAPTI

Yalova'da 1686 daire ve 37 bin 92 adet devremülkten oluşan Armutlu Tatil Köyü'nü 2004 yılında tamamlayarak hizmete açan İhlas, 2015 yılında İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bitişik 62 bin 775 metrekare alana sahip bir arsayı satın alarak 450 daireden oluşan “Panorama” adlı bir projeye de başladı.

Ticaret alanına konut yapıp rant elde ettiler

İhlas Yapı, Bizim Evler 6 ve Bizim Evler 7 projelerinde ‘apart daire' vurgunu yaptı. İki projenin yükseldiği araziler imar planlarında “ticari” alan olarak görünüyor. Bu alanlarda, günübirlik kiralanabilen apart daire yapma hakkı bulunan İhlas, toplam 2 bin 193 konut üreterek vatandaşlara sattı.

İki projeden milyarlarca lira rant elde eden şirketin bu uygulaması için uzmanlar ‘hukuk dışı' değerlendirmesi yaptı. Apart dairelerin, turizm amaçlı inşa edilen yapılar olduğuna dikkat çeken hukukçular, “Bu dairelerin konut olarak kullanılması ya da satılması söz konusu olamaz. Apart dairelerde konaklamanın sürekli hale getirilmesi hukuka aykırı. Eğer apart daireler, mesken olarak kullanılıyorsa yetkili mercilerin inceleyip iptal etmesi gerekir. Ticari alanlara sağlanan fazla inşaat hakkıyla konut yapmak ekstra rant sağlar. Bu rant, imar hukuku açığı kullanılarak yaratılmış usulsüz bir ranttır” dedi.

‘Birikimlerimizle Bizim Evler'i dikti'

Hatice Arslanyolu, İhlaszedelerden biri… “Devlet tarafından çalışma izni verilen İhlas Finans'a yatırdığım birikimim İhlas Holding tarafından hortumlanmıştır” diyen Arslanyolu, derdini şöyle anlattı: “Gerçekten batmış olsa zaten devlete olan borçları ile birçok mudinin parasını ödeyemezdi. Yani bu kurum batmamış, hortumlanmıştır. Kalan 60 bin İhlaszedenin parası ise babası Enver Ören'in söz vermesine rağmen oğlu tarafından ödenmemiştir. Enver Ören zenginlik içinde ölürken oğlu ise Bizim Evler'i dizmiş ve ABD'de sefa sürmüş, birikimlerimizi servetine katmıştır. Birçok İhlaszede sefillik içinde ya ölmüş ya da sürünmektedir. Paramızı pula çevirmişlerdir. İhlaszedelerin paralarını İhlas Holding yıllardır karşılıksız kullanmaktadır.”

‘Yüksek ücretli konut önerdiler'

Afyonkarahisar'da yaşayan Nuray Köken, “Ben de bir İhlaszedeyim” dedi. Yıllardır parasını alamadığını belirten Nuray Köken, “İhlas'ı devamlı aramamıza rağmen bir gelişme olmadı. En son Çobançeşme'de bulunan genel merkez binasına gittik. Bize mantıksız satış rakamları ile devremülk ve tamamlanmamış bir projede yüksek ücretli bir konut teklif ettiler. Daha ödeme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.