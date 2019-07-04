Gaziantep’teki parklarda nargile yasağı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin birçok noktasındaki park, meydan ve bahçelerin ortak kullanım alanı olduğu belirtildi. Yaz mevsiminin gelişiyle insanların vakit geçirdiği alanların korunması ve düzeninin sağlanmasının Valiliğin öncelikleri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

İLGİLİ HABER Son dakika haberi... İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı! Para cezası geliyor

“Vatandaşlarımızın toplumsal kaynaşma ve birlikte yaşama kültürü kapsamında birbirlerinin haklarına riayet ederek, park, meydan ve bahçe gibi kamusal alanların kullanımına dikkat etmeleri, bu alanların korunması ve temiz bırakılmasını hususunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında rahatsızlığa mahal verecek uygulamalar için her türlü tedbirin alınarak kurallara uymayanlar ve ruhsatı olmayan mekânlar ile park bahçe ve benzeri alanlarda nargile kullanımına izin veren kuruluşlar ve kullananlarla ilgili yasal işlem başlatılacağı hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.” DHA