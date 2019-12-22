Gemlik Körfezi için kritik uyarı: ”20 yıl öncesinin Haliç’i olabilir”

Gemlik’te bir kimya sanayinin kurmak istediği ‘derin deşarj soğutma’ tesisi için Gemlik Kent Konseyi ve Gemlik Duyarlılık Derneği öncülüğünde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Soğutma tesisinin vereceği zararlara değinilen toplantıda Gemlik Körfezi’ndeki canlı yaşamının da tehlikede olduğu belirtildi.

“SAATTE 396 BİN KONUTUN HARCADIĞI SUYU HARCAYACAK”

Toplantıda ilk konuşmayı Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan yaptı. Sertaslan, derin deniz deşarjının tehlikelerinden bahsederken, Gemlik’te yatırım yapılmasına ve katma değer sağlayacak fabrikalara kesinlikle karşı olmadıklarını belirtti.

Sertaslan, kimya fabrikasının derin deniz deşarjının saatte 5 bin 500 metreküp su dönüşümü yapacağını ve bunun 396 bin konutun bir saatte harcadığı suya denk geleceğine dikkat çekti. Fabrikanın Gemlik Körfezi’nden boruyla filtre içerisinden geçirmek suretiyle suyu soğutacağını belirten Sertaslan, “Suyun bırakıldığı yerde 10 derecelik, tüm körfezde ise yaz aylarında bir, kış aylarında da iki derecelik su sıcaklığı artışı olacak” dedi. Başkan, firmanın verdiği ÇED raporunda bunun yazılı olduğunu sözlerine ekledi.

CANLI YAŞAMINI DA TEHDİT EDİYOR”

Sertaslan, “Gemlik Körfezi’nde böyle bir tesisin başka bir örneği yok, körfezdeki sıcaklık artışından sonra ne olacak? Bu işlerin uzmanı olan Hidrobiyolog ziyaretimize geldi. Suyun sıcaklığı arttığı andan itibaren o sıcaklıkta yaşama şansı bulacak olan dominant karakter, geri kalan bütün canlıların yaşamını yok edeceğini ve bunun deniz suyu renginde yoğunluk artışı ile beraber bir koyulaşmaya sebep olacağını söyledi. Gemlik Körfezi; İzmit Körfezi’nin ve Haliç’in 20 yıl önceki hali olabilir. O hidrobiyoloğun bütün tezleri doğru olmayabilir. Bu şirketin ÇED raporunda belirttiği bütün sözler de doğru olabilir fakat bu tesis işletilmeye başlar ise ve şirket değil de biz haklıysak bunu geriye döndürmek mümkün mü sorusuna cevap aramamız lazım ” dedi.

“BALIK ÇEŞİTLERİ AZALDI”

Gemlik Duyarlılık Derneği Başkanı Cemal Küçük, balıkların sıcaklığın bir derece artmasıyla bile yer değiştirdiğini bu nedenle Gemlik Körfezi’nin sığ bir deniz olduğunu belirtirken, “Gemlik’te balık çeşidi son yıllarda iyice azaldı. Balık çeşidimizi, mikro organik canlılarımızı tehlikeye atıyoruz. Bu firmalara ses çıkarılmadığı için Gemlik'te yaşanan kanser artışına dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.