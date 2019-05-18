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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca "Atatürk ve gençlik", "Atatürk ve spor" konularında derlenen özel fotoğraflar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında paylaşıldı

11:31 -
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Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alan at binerken, kürek çekerken, atış yaparken çekilen fotoğrafları ile gençlerle bir araya geldiği anların kareleri Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığınca paylaşıldı.

Atatürk’ün Gazi Ankara Kız Lisesi öğrencileri ile çekilen hatıra fotoğrafı.

“Atatürk ve gençlik”, “Atatürk ve spor” konularındaki fotoğrafların yer aldığı albümde Atatürk’ün poligonda atış yaparken, kürek çekerken, hipodromda ata binerken çekilen fotoğrafları da yer alıyor.

İzmir Kız Lisesi ziyaretinin ardından okuldan çıkarken çekilen fotoğraf

Atatürk’ün gençlerle bir araya geldiği anlarda çekilen kareler de paylaşılan fotoğraflar arasında bulunuyor. Büyük önderin izcilerle buluşması, Samsun Erkek Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilerle derse katıldığı sırada çekilen fotoğraflar albümde yer alıyor.

Atatürk Lisesi’nde derste çekilen fotoğraf

Atatürk’ün Edirne Öğretmen Okulunu ziyaretinde, Atatürk Lisesinde katıldığı derste, İzmir Kız Lisesinden ayrılırken ve 1938 yılındaki törende çekilen fotoğraflar da albümdeki diğer kareler arasında bulunuyor. ANKARA (AA)

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Atatürk’ün izcilerle buluşması

 

Edirne Öğretmen Okulu’nda öğrencilerle çekilen fotoğraf

Atatürk’ün 1938’deki tören sırasında çekilen fotoğrafı

Atatürk’ün hipodromda yaveri ile ata binerken çekilen fotoğrafı.

Atatürk’ün Karşıyaka Spor Kulubü’nü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çekilen fotoğraf

Samsun Erkek Lisesi’nde ders izlerken çekilen fotoğraf

Atatürk’ün kürek çekerken çekilen fotoğrafı

Atatürk’ün Akhisar’da askeri manevra izlerken çekilen fotoğrafı

Atatürk’ün Dolmabahçe’de çekilen fotoğrafı

Atatürk’ün poligonda atış yaparken çekilen fotoğrafı

Atatürk’ün Ankara’da Çiftlik yakınlarında at üzerinde çekilen fotoğrafı

 

Son güncelleme: android-time 11:42 18.05.2019
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