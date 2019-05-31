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Gezi Parki eylemleri 6 yaşında!

Gezi Parkı eylemlerinin 6'ncı yıldönümünde, Taksim'de toplanan grup yürüyüş düzenledi.

21:33 -
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Gezi Parki eylemleri 6 yaşında!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’nin, Beyoğlu’ndaki binası önünde saat 19.00’da bir araya gelen bir grup, Gezi Parkı’na doğru yürüyüşe geçti.

DHA

Aralarında Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan, Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Meray, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ali Haydar Hakverdi, Sera Kadıgil, HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Gülistan Kılıç Koçyiğit, TİP milletvekilleri Barış Atay ve Erkan Baş’ın da aralarında bulunduğu grup yürüyüş boyunca sık sık slogan attı.

DHA

Gezi Parkı’na karanfil bırakmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Gruptakiler Meşelik Sokak üzerinde yürüyüşü sona erdirdi. Burada grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamanın ardından yürüyüş sona erdirildi. DHA

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