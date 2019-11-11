Gezi soruşturmasının dinleme kararlarını FETÖ’cü hakimler vermiş!

FETÖ'cü savcı Muammer Akkaş, dinleme taleplerini adliyedeki 3. Sulh Ceza Hakimliğinden ikisinin nöbetinde istiyordu. O hakimlerin ise meslekten ihraç edilen Süleyman Karaçöl ve Menekşe Uyar olduğu anlaşıldı.

17-25 SÜRECİNDE DAVA AÇILDI

Firari savcı Muammer Akkaş ve Gezi soruşturmasındaki dinleme kararlarını veren hakimlere de 17-25 Aralık sürecindeki usulsüz dinlemelerden dolayı dava açıldı.

TALİMATI FETO’DAN ALMIŞLAR

FETÖ'cü savcı ve haimler hakkında hazırlanan iddianamede de talimatı teröristbaşı Fetullah Gülen'den aldıkları vurgulandı.

İddianamede “Fetullah Terör Örgütü’nün talimatıyla örgüte mensup olan şüpheli hakim ve savcıların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde çalışan ve de haklarında benzer konularda dava açılan şüphelilerle birlikte, ABD’de yaşayan örgüt lideri Fethullah Gülen’in talimatıyla kanunen kendilerine verilen yetkileri cebir ve tehdit vasıtası olarak kullanıp, hükümeti düşürmeyi hedefledikleri anlaşılmıştır” denilmişti.