Gökçek ‘ödeyeceğim’ dediği borcu Yavaş’a bıraktı

CHP Genel Başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu, TBMM KİT Komisyonuna gelen Sayıştay raporlarına göre, Melih Gökçek'in, Atatürk Orman Çiftliğine toplam 118 milyon lira kira borcu olduğunu ve bu borcu yeni yönetime bıraktığını açıkladı. Erdoğdu borç yapılandırmasına imza atan Gökçek'in, buna da uymadığını savundu.

Erdoğdu yaptığı açıklamada ‘'Gökçek, Atatürk'ün mirası AOÇ'ye de 118 milyon TL kira borcu takmış ve ödemesini bu döneme bırakmış'' dedi. Şehirlerarası Otobüs Terminali arazisinin 1996 yılında imzalanan protokol ile AOÇ tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandığını hatırlatan Erdoğdu, ödenmeyen kira ve faizlerin katlandığını vurguladı ve şöyle dedi:

‘'Melih Gökçek yönetiminin ödemediği kiralar nedeniyle belediye hakkında 7 adet icra takip dosyası açıldı. Borç yapılandırması da var ama ödenmediği için borç 118 milyon 972 bin 660 liraya ulaştı. Gökçek tüm diğer borçları gibi bu borcu da CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yıktı. Ankara halkını zarar soktu''