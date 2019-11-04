Gökçek’ten stadı tahliye etmesi istendi!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in başkanlığını yaptığı Osmanlıspor'a 25 yıllığına ücretsiz verilen ve adı “Osmanlı Stadyumu” olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu, yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Gökçek sonrası başkanlığı yürüten Mustafa Tuna döneminde ABB Meclisi'nda yapılan oylamada, Osmanlıspor'la imzalanan sözleşme iptal edilmişti.

MAHKEME TAHLİYEYE KARAR VERDİ

ABB'nin 11 Eylül 2018 tarihinde oy birliğiyle aldığı karar, Osmanlıspor Kulübü'ne tebliğ edilmişti. Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'un için, Mustafa Tuna döneminde dava açılmış, Mansur Yavaş döneminde de tebligat gönderilmişti. Mahkeme, ABB lehine verdiği kararda, Osmanlıspor'un stadı tahliye etmesi gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin stadyumu tahliye emri, dün zabıta ve polis tarafından Osmanlıspor yönetimine tebliğ edildi. ABB'nin tasarrufuna alınan stadyumun, yasalara uygun biçimde devri için ABB yetkilileri ile Ankaraspor ve Osmanlıspor yönetimi arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.