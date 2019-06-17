Google’dan İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle! İlhan Koman kimdir?

Google, sanatçılarımızın doğum günlerini ve ölüm yıl dönümlerini unutmuyor. İlhan Kaman, 1923 yılında Edirne'de doğdu. Bir yıl İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde (şimdiki adı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) okuduktan sonra Heykel bölümüne transfer oldu ve orada Profesör Belling'den ders aldı.

1945 yılında Avrupa sınavını geçtikten sonra Paris'e gitti ve Louvre Okulu'nda Julien Akademisinde öğrenim hayatına devam etti. 1948 yılında ilk kişisel sergisini Paris'te açan Koman, bu sergiden sonra dünya çapında birçok farklı yerde kişisel sergiler açtı ve grup sergilerine katıldı.

Bir çok önemli bienal ve sergilerin yanında, 1956, 1962 ve 1979 yıllarında Venedik Bienali, 1957'de Soa Paolo Bienali, 1966 yılında 5. Tahran Bienali, 1961 yılında Paris, Rodin Müzesinde gerçekleştirilen 2. Uluslararası Çağdaş Heykel Sergisine katıldı ve aynı zamanda hem Türkiye'de hem de İsveç'te bir çok kamusal sanat çalışmalarına bulundu.

1986 yılında İsveç'te vefat eden Koman, türk heykelinde, orta kuşağın, kalıplaşmış formu parçalamakta ve yeni arayışlara yönelmekte etkili olan üyeleri arasında önemli bir yere sahiptir.