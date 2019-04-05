Gözler oyların yeniden sayıldığı Kırklareli’nde

Kırklareli Adliyesi’nde dün gece saatlerinde başlayan sayım işlemine saat 03:30’da ara verilmiş, sayıma sabah saatlerinde yeniden başlanmıştı. Sayıma kısa bir ara verildiği öğrenildi.

“OLGUNLUKLA İZLİYORUZ”

Adliyede eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte bekleyişini sürdüren Mehmet Siyam Kesimoğlu, 243 oy ile önde olduklarını belirterek: “Şuana kadar açılan sandık sayısı 20. Aradaki 248 olan fark 5 eksilerek 243’e indi. Mantık olarak baktığımızda önde olacağımız gözüküyor. Ama gene aynı olgunlukla izliyoruz sandıkların açılmasını” dedi.

Sayımın yapıldığı salonda kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Derya Bulut ile partilerin temsilcileri de bulunuyor. Duruşma salonuna konulan kamera ile sayım işlemlerinin kayıt altına alınması sağlanıyor.

“HUKUK YERİNİ BULSUN”

Sayımla ilgili konuşan MHP İl Başkanı Şaban Savaşan, şuana kadar 35 sandıkta oy sayım işleminin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şuanda sayımlar devam ediyor. 35 sandık açıldı. Mehmet beyin 20 oyu eksildi. Sayım devam ediyor. Hayırlısı olsun. Hukuk yerini bulsun, kim kazanırsa biz tebrik ederiz”

NE OLMUŞTU?

Kırklareli’nde 31 Mart seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176, Cumhur İttifakı’ adayı MHP’li adayı Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Sonuçların ardından MHP ve AKP İlçe Seçim Kuruluna 170 sandığın tekrar sayılmasını talep etti. Kurul, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar vermiş ancak Kesimoğlu'nun İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmasıyla İl Seçim Kurulu oyların tekrardan sayımını durdurmuştu. MHP ve AKP'nin YSK’ya yaptığı itirazlar sonucunda oyların yeniden sayılması kararı verildi.