Gün dönümü ne zaman? En uzun gün olan yaz gün dönümü nedir?

Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde yaz gün dönümünün ne zaman olduğu merak ediliyor. Kuzey yarımkürede en uzun günün yaşandığı gün olan yaz gün dönümü, bu yıl da farklı kültürlerde kutlanacak. Peki yaz gün dönümü ne zaman? İşte en uzun gün olan yaz gün dönümü hakkında merak edilenler…

YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN?

Yaz gün dönümü veya yaz gün dönümü güneş ışıklarının Yengeç Dönencesi’ne yılda bir kez (yaklaşık 21 Haziran’da) dik geldiği andır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran, Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılıyor. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul ediliyor.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Yılın en uzun gün ve gecesi olan 21 Haziran’da yaz gündönümü şöyle gelişmektedir: Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik gelir ve güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir. 21 Haziran’dan sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü),Güney Yarımküre’de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Yaz Gündönümü’nde saat 12’yi gösterdiğinde Yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Yaz Gündönümü için istisnai bir durum vardır. Her sene 21 Haziran’a denk gelmez. Dört yılda bir kez 20 Haziran’dadır. Yaz Gündoğumu ile belirli değişiklikler yaşanmaktadır.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Kuzey yarım kürede kış başlarken güney yarım kürede yaz başlar.