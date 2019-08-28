Gurbetçi ailenin üç yaşındaki oğlu havuzda boğuldu

Fransa’da yaşayan Taner ile Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki bir villaya yerleşti. Aile dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada 3 yaşındaki çocukları Aras

Şahin gözden kayboldu. Oğlunun villanın havuzunda hareketsiz durduğunu fark eden baba, çocuğu havuzdan çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Villaya gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Aras yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedeni Fethiye Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından oğullarının cenazesini teslim alan Şahin çiftçi, gözyaşı döktü. Anne Elem Şahin, “Bu acının tarifi yok. Arasım nerede, oğlumu istiyorum.” diyerek ağladı. Aras Şahin’in cenazesinin, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ANTALYA (AA)