Gürültü yapanlara pompalı tüfekle ateş açtı

Yıldız Mahallesi’nde boş arazide alkol alan Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H., yanlarına gelen bir kişi ile gürültü meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından oradan uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra otomobille gelerek pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Metin Y, Mehmet A. ve Hakan H, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Hakan H’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)