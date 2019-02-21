Hadi’nin 21 Şubat tarihli ipucu sorusu: Doctor Strange’i kim canlandırmıştır? İşte ipucu cevabı…

Hadi ipucu sorusu yayınlandı ve merakla Hadi ipucunu araştıranlar soruyla ilgilenmeye başladı. Sinema tutkunlarını çok zorlamayacak bir ipucu soruldu. “Doctor Strange’den geliyor… Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?” sorusuyla verilen ipucunda detaylar…

DOCTOR STRANGE’İ KİM CANLANDIRMIŞTIR? İŞTE HADİ İPUCU SORUSU…

Benedict Timothy Carlton Cumberbatch CBE (d. 19 Temmuz 1976, Londra), İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Cumberbatch Manchester Üniversitesi’nden mezun oldu ve eğitimine Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisinde devam ederek, Klasik Oyunculukta Yüksek Lisans kazandı.

Cumberbatch 2004 yılında Hawking adlı televizyon filminde Stephen Hawking’i oynadı. 2010 yılından beri Sherlock dizisinde Sherlock Holmes’i oynamaktadır. Sinemada, 2006’da Amazing Grace filminde, Genç William Pitt, 2013’te Bilinmeze Doğru: Star Trek filminde Khan, 12 Yıllık Esaret filmimde, William Prens Ford, Wikileaks: Beşinci Kuvvet filminde, Julian Assange ve Enigma filminde, Alan Turing rolleriyle başrol oynadı. 2012’den 2014’e kadar, ses ve hareket yakalama yoluyla, Hobbit film serisinde Smaug ve Necromancer karakterlerini oynadı. 2016 yılında Doktor Strange filminde Dr. Stephen Strange karakterini oynadı.

Cumberbatch Sherlock dizisindeki oyunculuğuyla Mini dizi ya da Filmlerde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü’nü kazandı. Buna ek olarak iki Altın Küre ve altı BAFTA adaylığı bulunan Cumberbatch, Enigma filmindeki oyunculuğuyla Akademi Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı elde etti.