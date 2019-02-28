Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu! Çılbır tarifi: Çılbır olarak bilinen yumurtaya ne ad verilir?

Her gün heyecanla beklenen Hadi yarışmasında ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Hadi sosyal medya hesabından 28 Şubat 12:30 ipucu sorusu; “Çılbır olarak da bilinen yağsız pişmesi nedeniyle diyet tariflerinin de vazgeçilmezlerinden biri olan yumurtaya ne ad verildiğini biliyor muyuz?” şeklinde paylaşıldı. Hadi ipucu sorusnun yanıtı ve çılbır tarifi haberimizde.

ÇILBIR OLARAK BİLİNEN YUMURTAYA NE ADA VERİLİR?

CEVAP: Poşe yumurta



ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler;

6 bardak su

3 yumurta

1 kaşık üzüm sirkesi

3 kaşık yoğurt

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tereyağ

pulbiber – kekik – tuz

Yapılışı;

Suyu derin bir kaba ekleyin ve fokurdamaya başlar başlamaz altını kısın.Kaynayan suya sirke ekleyin ve kaşık yardımıyla bir girdap. oluşturarak içine yumurtaları kırın.Yumurtaların eşit bir şekilde pişmesi için ara ara karıştırarak beyazları yumurtanın etrafına toplayın.

Yumurta sarıları sulu beyazlar tam pişmiş olmalıdır. 3-4 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır.Yumurtaları servis tabağına alın.Bir kasede yoğurdu karıştırın ve sarımsakları rendeleyerek içine ekleyin.

Küçük bir tavada tereyağını ekleyin ve içine nane ve pulbiberi ekleyin. Pişmiş olan poşe yumurtaların üzerine önce yoğurdu sonra da tereyağı ekleyin