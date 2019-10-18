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Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Meteoroloji hafta sonu hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Anadolu'nun birçok noktasında yağışlar hafta sonu boyunca etkili olacak. Marmara ve Ege'de ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İşte hava durumuna dair son tahminler...

18:02 -
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Hafta sonu yağışlara dikkat! Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri…

Hafta sonu planlarını şekillendirmeye başlayan vatandaşlar hava durumuna dair son tahminleri merak ediyor. Hava sıcaklıkları adım adım düşerken Anadolu’da yağış bekleniyor…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlar etkili olurken İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek ve mevsim normallerinde seyredecek.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çavreleri, Bursa’nın doğu ilçeleri, Kayseri'nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Son güncelleme: 18:03 18.10.2019
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