Halata sıkışan parmakları koptu

Antalya'da avlanan balıkçının halata sıkışan 3 parmağı koptu. Yaralı balıkçı, bulunduğu tekneden alınıp deniz polisi tarafından hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesi Karpuzkaldıran açıklarında trol teknesinde balık avı yapan Serdal Sel'in (46) halata sıkışan sağ elindeki 3 parmağı koptu. İlk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yaptığı Sel'in, hastaneye kısa sürede ulaştırılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Deniz polisi, yaralı balıkçıyı almak için bölgeye hareket etti.

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Trol teknesine güçlükle yanaşan deniz polisi yaralı Serdal Sel'i bota almayı başardı. Sel, deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Limanda hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı şahsı deniz polisinin zamanında aldığı, trol teknesinin ise limana yaklaşık 3 saatte gelebileceği öğrenildi. İHA