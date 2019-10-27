. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tMehmet Kervan idaresindeki 01 J 0146 plakalı halk otobüsü, Tufanbeyli. Caddesi&#8217;nde, Turhan Çiçek yönetimindeki 01 V 1254 plakalı kamyonetle. çarpıştı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tOtobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan. tek katlı evin balkonuna girdi.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAraçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR. ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek. ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tOtobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde. uyuduklarını söyledi. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/halk-otobusu-evin-balkonuna-girdi-5413758","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/halk-otobusu-evin-balkonuna-girdi-5413758","pageType":"galeri","pageIdentifier":5413758,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5413758,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/halk-otobusu-evin-balkonuna-girdi-5413758/?_szc_galeri=1","headline":"Halk otobu00fcsu00fc evin balkonuna girdi","description":"","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Adana"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/27/iecrop/655_16_9_1572156616.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","dateCreated":1572156643,"datePublished":1572156643,"dateModified":1572156966,"info":"{"seo_news":"false"}"});