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GALERİ Halk otobüsü evin balkonuna girdi 27 Ekim 2019 09:10
1 Mehmet Kervan idaresindeki 01 J 0146 plakalı halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki 01 V 1254 plakalı kamyonetle çarpıştı.
2 Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.
3 Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
4 Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.
5 Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi.
Son güncelleme 09:16 | 27 Ekim 2019
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