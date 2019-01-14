Hamsinin yerini aldı! 10 TL’den satılıyor

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsinin yerini istavrit aldı. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, "En iyi istavritin kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

Yaklaşık 2 aydır, bol miktarda hamsi avcılığı yapan balıkçılar, hamsinin azalmasıyla birlikte istavrite yöneldi. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsiden sonra istavritin Batı Karadeniz’de yüz güldürdüğünü söyledi.

“EN İYİ İSTAVRİTİN KİLOSU 10 LİRA”

Karakaş, hamsinin azalmasıyla birlikte balıkçıların istavrite yöneldiğini vurgulayarak, “Tabii ki ay itibarıyla istavritin bol olması normal bir durum. Bu sene daha önceki yıllara istinaden çok daha fazla istavrit avcılığı var hem de kaliteli. Bu aylar istavritin en lezzetli olduğu zamanlar. Fiyatları da çok uygun. En iyi istavritin kilosu 10 liradan satılıyor. Yani bu aylarda hangisinin yerini istavrit aldı” dedi. AA