Hangi ilçeler bitti hangileri devam ediyor? İşte İstanbul’da son durum

İstanbul’da Geçersiz oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:
Adalar,
Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu
Başakşehir
Bayrampaşa
Beykoz
Büyükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulu
Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu
Esenyurt 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullları
Eyüp 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları
Fatih 1. 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları
Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu
Sarıyer 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları
Sultanbeyli 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları
Şile
Ümraniye
Geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilen ve sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:
Arnavutköy,
Ataşehir,
Avcılar 1. ve 2. İlçe seçim kurulları,
Bahçelievler,
Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu,
Beylikdüzü,
Beşiktaş,
Beyoğlu,
Çekmeköy,
Gazisosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu,
Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu,
Şişli 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulları.
Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları:
Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu,
Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu,
Çatalca,
Çekmeköy,
Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu,
Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu,
Silivri,
Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu,
Tuzla,
Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu.
Tüm oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurullları:
Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu