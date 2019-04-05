Hangi ilçeler bitti hangileri devam ediyor? İşte İstanbul’da son durum

İstanbul’da Geçersiz oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurulları:

Adalar,

Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu

Başakşehir

Bayrampaşa

Beykoz

Büyükçekmece 1. İlçe Seçim Kurulu

Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu

Esenyurt 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullları

Eyüp 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları

Fatih 1. 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu

Sarıyer 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları

Sultanbeyli 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları

Şile

Ümraniye



Geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilen ve sayım işlemlerinin devam ettiği ilçe seçim kurulları:

Arnavutköy,

Ataşehir,

Avcılar 1. ve 2. İlçe seçim kurulları,

Bahçelievler,

Bağcılar 4. İlçe Seçim Kurulu,

Beylikdüzü,

Beşiktaş,

Beyoğlu,

Çekmeköy,

Gazisosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu,

Şişli 1 ve 2. İlçe Seçim Kurulları.

Tüm oyların yeniden sayılması kararı verilen ilçe seçim kurulları:

Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu,

Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu,

Çatalca,

Çekmeköy,

Kartal 2. İlçe Seçim Kurulu,

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu,

Silivri,

Sultanbeyli 1. İlçe Seçim Kurulu,

Tuzla,

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu.

Tüm oyların yeniden sayım işlemlerinin tamamlandığı ilçe seçim kurullları:

Üsküdar 1. İlçe Seçim Kurulu