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Hapisten çıktı 10 kadına kabusu yaşattı!

Şanlıurfa'da, kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra, motosikletle yaklaştığı çoğu öğretmen 10 kadını taciz eden ve polis tarafından yakalanan Uğur T. (40) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18:50 -
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Kentte çoğunluğu öğretmen 10 kadın son günlerde yolda yürürken arkalarından yaklaşan ve başında kask bulunan plakasız motosikletli şahsın kendilerine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi oldu.

DHA

Şikayet üzerine harekete geçen ahlak bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için özel ekip kurarak tacizlerin yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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Yaklaşık 1 haftalık çalışma ile bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, bankaya para çekmeye giderken kaskını çıkartan şüphelinin eşkalini tespit etti. Şüphelinin adresine baskın yapan ekipler, 2 Şubat’ta kapkaç suçundan kaldığı cezaevinden tahliye olan Uğur T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur T., ‘cinsel taciz' suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  DHA

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Son güncelleme: android-time 19:46 19.02.2019
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