‘Hayır amaçlı’ beraat

FETÖ soruşturmalarından aklanan işadamı Fettah Tamince'nin beraat gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda Tamince'nin, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait Mevlana Üniversitesi'ne ücretsiz bina tahsis ettiği ancak bu yardımı “Hayır amaçlı yaptığı” vurgulandı. Tamince hakkındaki tek dava Konya'da açıldı.

DELİL YOK

Konya Başsavcılığı, Tamince hakkında FETÖ terör örgütüne yardım iddiasıyla iddianame düzenledi. İddianamede toplam 74 sanık yer aldı. Ancak Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu dava sonunda Tamince'nin beraatına karar verdi. Kararda “2008 yılında sanığın örgütün varlığından haberdar olduğuna ve bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğuna dair mahkumiyete yeterli ve inandırıcı delil elde edilememiştir” denildi. Tamince'nin örgüt üyeliğinden beraatı ise, “FETÖ hizmet hareketi olduğu dönemde toplumun bütün kesimlerini aldattı” gerekçesine dayandırıldı.

Dava dosyasına göre, Tamince, 2008'de Selçuk Üniversitesine ait bir yeri otel ve AVM olarak kullanmak amacıyla kiraladı. Rixos ismiyle otel açan Tamince, buradaki Truva AVM'yi de Gevher Sultan Vakfı'na kiraladı.

KİRA ALMADI

Vakıf da binada Mevlana Üniversitesini kurdu. Tamince vakıftan kira da almadı. 17-25 Aralık sonrası Konya Başsavcılığı, Tamince ve 74 kişi hakkında dava açtı. Tamince'nin de ‘' FETÖ'ye yardım ve FETÖ üyeliği suçundan cezalandırılması'' istendi. İddianamede, Tamince'nin buu arazi üzerindeki AVM için sahte bilirkişi raporu aldırdığı da savunuldu.