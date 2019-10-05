Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Olay, akşam saatlerinde Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Süleyman Ü., hayvanları Murtaza köyüne ait arazide otlatmak istedi.

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İddiaya göre, köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin, hayvanları izinsiz otlattığı gerekçesiyle çoban Süleyman Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ü., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Uysal ve Şahin’e ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Uysal ve Şahin, kanlar içinde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uysal ve Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Süleyman Ü. ve olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen Cumali Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı. DHA