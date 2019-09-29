Hayvanat bahçesinde ekonomik kriz iddiası

3 yıl önce başka bir yere taşınması ile gündeme gelen hayvanat bahçesinin, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapatıldığı ileri sürüldü.

2005 yılında AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından 22 dönüm arazi üzerine kurulan hayvanat bahçesinin son 3 yıldır kent merkezinde kalması nedeniyle botanik bir parka taşınması gündemdeydi. Ancak 31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP’li Mustafa Demir, hayvanat bahçesini kapatma kararı aldı.

AFİŞLİ BİLGİLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinin girişine “Hayvanat bahçemizde bulunan vahşi, egzotik ve yırtıcı hayvanlar doğal yaşam alanlarına kazandırılmak üzere ülkemizde bulunan doğal yaşam parklarına gönderilmiştir” yazılı bir pankart astı. Açıldığı günden itibaren özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesine gidenler kapıya asılan afişi görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 1.5 milyar lira borcu olan belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı hayvanat bahçesini kapatma kararı aldığı ileri sürüldü.

KARADENİZ’İN EN BÜYÜK HAYVANAT BAHÇESİYDİ

Şehir merkezinde Sevgi Parkı'nın yanında 22 dönümlük bir arazi üzerinde kurulu olan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hayvanat bahçesi olan hayvanat bahçesinde, aslan, kaplan, maymun, deve, devekuşu, sülün, ve ördek cinsleri, kuğu, tavus kuşu, geyik, keçi, tilki, ayı, midilli, kaz, ördek, kedi ve köpek cinsleri gibi 45 farklı türden yaklaşık 200 hayvan bulunuyordu.