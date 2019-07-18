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HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan HDP Kağızman İlçe Başkanı Yaşar Özlü tutuklandı.

19:22 -
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HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca “silahlı terör örgütüne üye olduğu” iddiasıyla Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özlü’yü gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kağızman ilçesinde bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen Özlü, 4 Nisan 2019’da da gözaltına alınmıştı. AA

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