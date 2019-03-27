HDP Mardin Belediye Başkan adayı Ahmet Türk kimdir?

HDP Mardin Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942, Mardin’de doğmuştur. Lise mezunudur. Güneydoğu’nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği’ne XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik parti'den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek (CHP) ye katıldı.

Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1988 yılında sayısı 6 bini bulan insanın ölümüne ve daha fazlasının da sakat kalmasına neden olan Halepçe Katliamı nedeniyle 1989 yılında Paris'teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP'den ihraç edildi. 1990’da HEP’nin kurucu üyesi oldu.

O günlerde Halkın Emeği Partisi'ni kurarak başladığı etnik siyaset çizgisi, bugün DTP'yle yeni bir boyut kazandı.Hareketin partileşmesi ve sonucunda DTP’nin kurulmasından sonra, Aysel Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi. Böylece, Aysel Tuğluk ile birlikte, Türkiye’de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan parti genel başkanı olmuştur. Haziran 2006’da yapılan DTP kongresinde eşbaşkanlık sisteminin kaldırılması üzerine, partinin tek genel başkanı olarak yeniden seçildi. Şubat 2007 tarihinde yapılan kongrede, başka hiçbir aday çıkmaması üzerine, yeniden partinin genel başkanlığına seçildi.22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girmiştir.

HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'la da zaman zaman görüşmeler yaptı. Türk, eski DEP'li arkadaşlarının ısrarları sonucu yeniden Ankara'ya döndü ve siyasette 3. kez şansını denemeye karar verdi. Oysa birkaç ay öncesine kadar Zana ve arkadaşlarının kuracağı partiden umutsuzdu. Milliyet'ten Hasan Cemal'e verdiği röportajda, etnik partilerden şöyle bahsemişti: “Bugüne kadar kurduğumuz bütün partilerde, inandırıcılık eksiği vardı. Parti içi hukuk, parti içi demokrasi açısından olumlu bir şey söylemek güçtü. Bu yüzden Türk aydınlarına da güven veremedik. Çünkü ipler perde arkasında başkalarının elinde diye düşünülürdü. Bu nedenle muhataplarımız tarafından pek ciddiye alınmazdık. Şimdi yeni bir anlayış geliştirmek zorundayız. Vesayetle, vekâletle siyaset üretemeyiz artık.”

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Ocak 2016’da Ahmet Türk hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak', ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına ‘muhalefet' gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016’da gözaltına alınmıştır. 24 Kasım 2016’da savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.3 Şubat 2017 tarihinde Sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi.