HDP önündeki eylemde 82’nci gün

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu.

Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 82’nci günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

’82 YIL DA OLSA BURADAN KALKMAYACAĞIM’

Gaziantep’te yaşayan Cennet Kabaklı, 2015 yılında, usta birliğine giderken Tunceli Pülümür Karayolu’nda PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı (24) için 28 Eylül günü oturma eylemine katıldı. Anne Kabaklı, “Oğlum gelene kadar burada bekleyeceğim. 82 yıl da geçse oğlum gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğim. Ben oğlumu çok özledim. Ben evladımı istiyorum. Evladımın ve bütün annelerin evlatlarının bırakılmasını istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız bir çözüm yolu bulur. Bizim tek bir vatanımız var. Bir bayrağımız var, bir toprağımız var. Hepimizin evlatları aynıdır. Oğlum şimdi yanımda olsa dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ben oğlumu kucaklamak, ona sarılmak istiyorum. Evlat acısı çok kötü bir şey. Ben astım hastasıyım. Dayanacak gücüm kalmadı. İnşallah bütün evlatlar sağ salim geri gelir. Benim evladım da içinde olur” dedi. (DHA)