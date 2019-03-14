Son dakika… Hrant Dink davasında Ercan Gün için tahliye kararı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin de yargılandığı davada eski jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün’ün tahliyesine karar verildi.

SERBEST KALMAYACAK

Başka suçlardan da tutuklu bulunan iki sanığın serbest bırakılmayacağı öğrenildi.

“GÖRÜNTÜLERİ ALGI OLUŞTURACAK ŞEKİLDE YAYIMLADI”

Gazeteci Ercan Gün, Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında 25 Ağustos 2016 yılında tutuklanmıştı. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama gerekçesinde “Ercan Gün'ün olay tarihinde cinayetin faili olarak yakalanan Ogün Samast'ın görüntülerini cinayetle askeri ilişkilendirmeye yönelik algı oluşturulacak şekilde yayınladığı, bu doğrultuda şüpheli Samast'ın bahse konu fotoğrafları verdiği olay mahalline gitmesine rağmen Ergenekon yargılamalarına yönelik algı oluşturmaya matuf olarak maksatlı bir biçimde fotoğrafın çekildiği yerin jandarma olduğunu belirttiği” kaydedilmişti.

BYLOCK'TAN DA TUTUKLU

FETÖ soruşturması kapsamında da hakkında işlem yapılan Ercan Gün'ün Bylock kullandığının tespit edildiği belirtilerek tutuklanmıştı. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararında, “Ercan Gün’ün iki telefonuna da ByLock yüklediği, bunun HTS çakıştırmaları ile kesinleştirildiği” kaydedilmiş, kararda, Gün'ün Bylock'u 31 Aralık 2014’te yüklediğinin belirlendiği ve 2 bin 521 kez erişim sağladığının tespit edildiği vurgulanmıştı.