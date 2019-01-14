Hukuk öğrencisi, 15 Temmuz’da darbecilerden görev istemiş

Özel bir üniversitede hukuk öğrencisi olan B.Y.’nin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında WhatsApp yazışmasında sinkaflı küfürlerle "Bana iyi atabilen 10 adam verin, … Ankara'nın" yazdığı tespit edildi. Hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak,” suçlamasıyla dava açılan B.Y., savunmasında WhatsApp yazışmasını hatırlamadığını öne sürdü.

Polis Kolejinde okurken hakkında “FETÖ bağlantısı olabilir” diye istihbarat bilgisi olan ve kolej kapatıldıktan sonra özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi okuyan B.Y'nin 15 Temmuz gecesi darbecilere destek veren yazışmalar yaptığı belirlendi. Hakkında iddianame hazırlanan B.Y'nin “Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak,” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

WHATSAPP GRUBUNDAN SİNKAFLI KÜFÜR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı yazışmaların tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede yer alan bilgiye göre şüpheli B.Y'nin, darbe girişimi gecesi “BPK 2008” isimli WhatsApp grubundan “Bana iyi atabilen 10 adam verin, a… s… Ankara’nın” diye yazdığı ifade edildi. Şüphelinin ayrıca darbe girişimine karşı dışarı çıkan halk için de “A… s… oturun millet ya” şeklinde paylaşım yaptığının belirlendiği vurgulandı.

YAZDIKLARINI HATIRLAMADI

Şüpheli savunmasında yapılan yazışmaları hatırlamadığını öne sürdü. 2008 yılından 2015 yılına kadar Polis Kolejinde öğrenim gördüğünü anlatan şüpheli B.Y., 2015 yılında yapılan düzenlemeyle öğrenim gördüğü kolejin kapatıldıktan sonra da özel bir üniversitesinin Hukuk Fakültesi'ne kayıt olduğunu söyledi.

İDDİANAME: “FETÖ'NÜN DÜŞÜNCE TARZINI BENİMSİYOR”

İddianamede, B.Y'nin “Devlet kurumlarında istihdam edilmesinin sakıncalı olduğu değerlendirilen şahıs” kapsamında olduğu vurgulandı. Yine iddianameye göre şüpheli hakkında “FETÖ bağlantısına yönelik teyide muhtaç istihbari bilginin” bulunduğu aktarıldı.

İddianamenin şüpheli B.Y'nin, darbeye aktif destek verdiği, bu kapsamda terör örgütü üyeleri ile birlikte hareket etme iradesini ortaya koyduğu ifade edilerek şöyle denildi: “Şüphelinin FETÖ terör örgütünün yaşam ve düşünce tarzını tam bir bağlılıkla benimsediği, şahsın terör örgütü ile bağlantılı şahıslarla ilişki ve irtibat halinde olduğu, terör örgütünün direktifleri ve fikirleri doğrultusunda eylemlerde bulunarak örgüt hiyerarşisine tabi olduğu anlaşılmıştır.”