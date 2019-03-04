Hüsamettin Cindoruk: Cumhurbaşkanı bu seçime müdahale etmiştir bu yanlıştır

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Şişli'de sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in proje tanıtım toplantısına katıldıktan sonra Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u ziyaret etti. Ziyarete DYP’li eski ekonomi bakanı Ufuk Söylemez ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

“CUMHURBAŞKANI BU SEÇİME MÜDAHELE ETMİŞTİR”

1951’den beri siyaset yaptığını ve 1984 yerel seçimlerinde de DYP’nin İstanbul belediye başkan adayı olarak seçimlere girdiğini hatırlatan Hüsamettin Cindoruk, aday olduğu dönemde seçim kampanyalarını anlatan dökümanları İmamoğlu’na hediye etti. Cindoruk, 1984’te yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Kenan Evren’in oturduğunu hatırlatıt ve “Medeni bir yarış olmuştu” dedi. Cindoruk, “Bugünü mukayese ettiğimde Kenan Evren diktatör olmasına rağmen bu seçime müdahale etmedi. Gayet adil, demokratik bir yarış yaptık. Bu dönemlerde yapılan seçim yarışları adil değil. Cumhurbaşkanı bu seçime müdahale etmiştir, yanlıştır. Bu seçimin adil olması için sadece adaylar arasında olması gerekir. Bir meclis başkanının ve iki bakanın görevlerinden ayrılarak aday olması yanlıştır. Size bu yüzden destek veriyorum, bu sebeple size oy vereceğim. Benimle beraber siyaset yapmış bütün arkadaşlarımı da size oy vermeye çağırdım. Böyle büyük ve güzel bir şehir 16 milyon nüfusuyla size emanettir. Gereğini yapın.” diye konuştu.

“BU SEÇİMİ, UÇURUMUN KENARINDAN DÖNÜŞ OLARAK GÖRÜYORUM”

Cindoruk’un ardından söz alan İmamoğlu, şehrin tek gündeminin imar ve plan değişikliği olduğunu vurgulayarak “Hiçbir sorun ne yazık ki çözülemedi bu kentte. Aksine sorunlar da büyüdü. Yatırımlar da bir işe yaramaz hale geldi. Bu seçimi, uçurumun kenarından dönüş olarak görüyorum. Gerçekten odağına insanı koyan ve vatandaşı hisseden bireysel lütuflarda değil de şehir insanını mutlu eden bir yönetim anlayışını var etme çabası bu. Sizler gibi tecrübeli insanların katkılarıyla da bu iş gerçekten geri dönebilir diye düşünüyorum. İnancım yüksek. İstanbul, bize emanet. Dünya mirası. Böyle bir mirası çarçur etme şansımız yok.” ifadelerini kullandı.