İBB Başkanı Uysal da kaybetti!

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve partisi tarafından Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mevlüt Uysal da 31 Mart seçimlerinin ‘kaybedenlerinden’ oldu. Uysal, Büyükçekmece’de, CHP’li rakibi Hasan Akgün’e yenildi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kullanılan oyların yüzde 47,47’sine tekabül eden 68 bin 518 oy aldı ve yüzde 50,40′ tekabül eden 72 bin 649 oy alan Hasan Akgül’e yenilerek başkanlık koltuğuna veda etti.