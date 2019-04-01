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İBB Başkanı Uysal da kaybetti!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki yarışı kaybetti.

03:45 -
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İBB Başkanı Uysal da kaybetti!

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve partisi tarafından Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mevlüt Uysal da 31 Mart seçimlerinin ‘kaybedenlerinden’ oldu. Uysal, Büyükçekmece’de, CHP’li rakibi Hasan Akgün’e yenildi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de kullanılan oyların yüzde 47,47’sine tekabül eden 68 bin 518 oy aldı ve yüzde 50,40′ tekabül eden 72 bin 649 oy alan Hasan Akgül’e yenilerek başkanlık koltuğuna veda etti.

İstanbul İli BÜYÜKÇEKMECE İlcesi Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Hasan Akgün CHP CHP 72749 50.4%
Mevlüt Uysal AK Parti AK Parti 68518 47.47%
Caner Bitiş Saadet Partisi Saadet Partisi 940 0.65%
BBP BBP 649 0.45%
DSP DSP 615 0.43%
Diğer Diğer 328 0.23%
TKP TKP 276 0.19%
BTP BTP 145 0.1%
Vatan Partisi Vatan Partisi 124 0.09%

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Son güncelleme: android-time 05:07 01.04.2019
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