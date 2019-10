İBB Meclisi’nde Barış Harekâtı şehitleri için saygı duruşu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının ilki Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplandı. İmamoğlu açılış konuşmasında “Fırat'ın doğusuna silahlı kuvvetlerimizce yapılan Barış Pınarı harekatının ülkemiz adına, terörden arınma adına ve bir an önce güneyimizdeki Suriye topraklarına barış gelmesi adına en hızlı ve en sorunsuz şekilde sonlanmasını diliyorum. Şehit haberlerimiz var. Tekrar şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir an önce bitmesi ve bir an önce bu özgürlüğün, barışın ve demokrasinin Suriye'deki varlığıyla beraber başta ülkemizde konuk ettiğimiz Suriyeli dostlarımızın, başka ülkelerde de olan Suriyeli dostlarımızın kendi vatanlarında yaşamlarını sürdürmelerini canı gönülden diliyorum” dedi. İmamoğlu, harekat sırasında şehit olanların anısına meclisi 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından parti grupları adına Barış Harekatı'na destek açıklamaları yapıldı.

İLGİLİ HABER İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planını açıkladı

BARIŞ PINARI HAREKATINA DESTEK

İBB Meclisi'nin AKP ve MHP’li üyeleri adına ortak deklarasyon AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş tarafından okundu. Gökkuş, harekatın Türkiye için bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek “Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir” dedi.

CHP grubu adına konuşan meclis üyesi Ali Gökmen de “Kafa kesen cihatçı sürüleri dünyanın gözü önünde sınırlarımızı kullanarak Suriye’ye geçti. Ne bu taraftan Suriye’ye ne de Suriye’den bu tarafa geçişlere izin vermeliyiz. Ama ne yazıktır ki tüm uyarılara rağmen hükümet, Şam’da namaz kılma hayaliyle ülkemizi bu bataklığın içine doğru sürüklemekten çekinmedi. Şu an için en büyük dileğimiz şehit haberlerinin gelmemesi ve en kısa sürede askerlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleridir” diye konuştu. CHP’li Gökmen’in konuşmasına AKP'li üyeler masalara vurarak tepki gösterdi.

ÜMMET BİRLİĞİ TEZİ ÇÖKTÜ

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da hem Barış harekatı hem de deprem konusunda bir konuşma yaptı. Özkan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili “Ulu önder Atatürk'ün 100 sene önce gördüğü , fakat mevcut iktidarın hala daha görmemekte inat ettiği ‘Ümmet Birliği' tezinin çöktüğüne bir defa daha şahitlik etmiş oluyoruz. 100 sene önce halifesine baş kaldıranlar, size neler yapmaz? Bugün geldiğimiz noktada stratejik derinliği sığ dış politikanın sonucu olarak sınır ötesine bir harekat yapmak durumundaydık. Ordumuzun sınır ötesinde bir harekatta olduğu dönemlerde biz siyasilere düşen, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirecek bir söylem geliştirmek olmalıdır. Mevcut iktidarın ayrıştırıcı politikalarına rağmen Millet İttifakı, millet iradesini ortaya koyarak, askerinin arkasında dimdik durmaktadır. Bugün tek bir parti vardır o da “Al Bayrak” partisidir” diye konuştu.

DEPREM ELEŞTİRİSİ

Deprem konusuna da değinen Özkan, “20 yıl sonra meydana gelen 5.8’lik sarsıntı ile görüldü ki 1999 depremi sırasında İstanbul'u yöneten ve 17 yıldan bu yana da iktidar olan AKP beklenen İstanbul depremi ile ilgili doğru düzgün hazırlık yapmamış, İstanbulumuzu adeta kaderine terk etmiş durumdadır.. 1999'da da İstanbul'un kentsel dönüşüme ihtiyacı vardı. 20 sene sonra görüyoruz ki kentsel dönüşüm projeleri rant değeri yüksek bölgeler dışında pek uygulanmamıştır” dedi. Özkan, İBB'nin 2020- 2024 Stratejik Plan çalıştayına AKP grubunun katılmamasını eleştirdi. Geçtiğimiz ay komisyona havale edilen 700 milyon liralık ek borçlanma talebinin de çoğunluğu elinde bulunduran AKP'nin Yenikapı'da sergilenen araçları ve 1 Nisan sonrası işe alınan işçilerin işten çıkartılmasını bahane göstererek kabul etmemesine tepki gösterdi.

“FANATİK CHP'Lİ OLMUŞ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak İYİ Parti ve CHP'ye yanıt verdi. Göksu, konuşmasında “Gerek deklarasyon açıklamasında CHP adına konuşan arkadaşımızın bu toprakların çocuklarının kullanmayacağı ifadelerle hükümeti itham etmesi, gerekse İYİ Partili arkadaşımız çok fanatik CHP'li olmuş, girdiğiniz kapta çok iyi şekil almışsınız tebrik ediyorum” dedi. Deprem hazırlıkları ilgili eleştirilere ilişkin “Sanki fay hattının kırılmasına Ak Parti sebep oldu algısı oluşturuldu” dedi. Göksu, deprem toplanma alanlarının imara açılmadığını savunarak AFAD verilerine göre İstanbul'da 2 bin 864 deprem toplanma alanı olduğunu, barınma alanları ile birlikte rakamın 10 binin üstüne çıktığını söyledi. AKP'nin rant peşinde koşmadığını da söyleyen Göksu “AKP rant devşirme gayreti içinde olsaydı İstanbul'un en kıymetli yeri Atatürk Havalimanı'nda imar işlemi yapardı” dedi.

KENDİNİZİ BU SORULARI SORUN

CHP Grup Sekreteri Selçuk Sarıyar ise “Stratejik derinlik, değerli yalnızlık diyordunuz ne oldu? ‘Parti rozetini bırakın' dediniz çok doğru söylediniz. Bunu söylerken ülke bu durumdayken çıkıp aynı zamanda herkesi Ak Parti saflarına davet ediyorsunuz? Aynı zamanda ‘ Suriyelileri düşünüyoruz' diyorsunuz ama sıkıştığınızda AB'ye ‘Suriyelileri üstünüze salarım' diyorsunuz. Suriyeliler kim ki birilerinin üstüne salıyorsunuz? Bunları kendinize bir sorun. Sanıyorum grup başkanvekiliniz ayakkabılarını çıkarıp parkta dolaşmadan geldi meclise” şeklinde konuştu. AKP sözcüsü Faruk Gökkuş “Suriyelilere Türk toplumu olarak sahip çıkıyoruz. AB'nin verdiği sözler var. O sözleri yerine getirmediğini hatırlatmak için siyasi bir diplomasi yürütülüyor. Türkiye'nin meselesi bu. Buradan polemik yapmayalım” yanıtını verdi. İYİ Partili İbrahim Özkan da Göksu'ya yanıt vererek İyi Parti'nin kurumsal bir kimliği olduğunu içinde AKP, MHP, CHP'ye oy vermiş insanlar da bulunduğunu belirtti ve “CHPlileşme gibi bir durumumuz yok. CHPlileşmek ne demek onu da bilmiyorum. Bir gün onu da tanımlarlar herhalde” dedi.