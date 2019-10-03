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İBB’de bir ilk daha! İETT kadın şoförler alacak

İETT Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayla, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 10 kadın şoför alacağını duyurdu.

20:11 -
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İBB’de bir ilk daha! İETT kadın şoförler alacak

Bu uygulamanın ilk olduğunun vurgulandığı açıklamada, konuya ilişkin internet üzerinden ilan verildiği belirtildi.

“KADINLARIMIZIN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ”

Açıklamada, “Bu ilanımız kadın adaylarımız için paylaşılmıştır. Sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için aramızda daha fazla kadın gücünün olması gerektiğine inanıyor, kadınlarımızın potansiyeline güveniyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Adayların “İstanbul’u sevmesi”nin de yer aldığı ilandaki şartlar şöyle sıralandı.

– En az lise mezunu ve 3 yıl aktif araç kullanım deneyimi olan,
– Tercihen Otobüs Kaptanlığı Bölümü mezunu,
– E sınıfı sürücü belgesine sahip,
– Sağlık koşulları açısından Otobüs Şoförü olarak görev almaya uygun,
– SRC ve psikoteknik değerlendirme belgelerine sahip olan,
– Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
– İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgili,
– Kağıthane ve çevresinde ikamet eden,
– Güçlü iletişim becerilerine sahip,
– Sorumluluğuna verilen her model ve markadaki otobüs, minibüs, midibüs ve hizmet araçlarını kullanmak,
– Yolculara güvenilir bir şekilde hizmet vermek,
– Otobüse binen yolcuların İstanbul Kart kullanımını takip etmek,
– Zimmetinde bulunan otobüsün güvenliğinden sorumlu olmak,
– Araçlar ve görevi ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yöneticilerine zamanında iletmek. DHA

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Son güncelleme: 20:20 03.10.2019
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