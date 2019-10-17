Bakan Soylu: Kimsenin hamalı değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da düzenlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı’na katıldı. Kaçak göçmenler konusuna değinen Bakan Soylu, sert mesajlar verdi:

BİZİ DEĞİL TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TERCİH EDİYORLAR



Amerika’dan da batıdan da büyük Allah var. Kim desteklerse desteklesin ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bunlara nasıl müsaade ederiz. Nasıl buna ev sahipliği yapılmasına müsaade ederiz. Bu vekalet savaşlarını, bu teröristlerin özellikle altını çizerek söylüyorum emperyalizmin, radikalleşmeyi istismar ettiği, kullandığı politikaların sonunu getirmek zorundayız. Böyle bir dünya olamaz.

Biz NATO’da müttefikiz. Müttefiklerimiz bizi değil, terör örgütlerini tercih ediyorlar. Bunun için DEAŞ’ı bahane ediyorlar. Bunu ilkokul mantığıyla bile çözemeyenlerle nasıl yol yürünecek, nasıl izah edilecek. Elbette büyük bir soru işareti.

KAPASİTEMİZİN DÖRT KATI ÇALIŞIYORUZ



Düzensiz göçte şu anda boğazımıza kadar geldik. Kapasitemizin tamamıyla çalışıyoruz. Şu anda sahil güvenliğimizin 200’e yakın botu, sahil kurtarma gemisi, deniz kurtarma aracımızın yüzde 70’i sadece düzensiz göçle mücadele etmektedir. Kapasitemizin dört katı çalışıyoruz. Sahil Güvenlik kapasitemizin dört katı değil, kendi kapasitemizle çalışalım. Yani bir katıyla çalışalım.

Yunanistan’a ilk hafta 7 bin göçmen geçer. İkinci hafta 100 bin, üçüncü hafta 200 bin. Geçti bunlar çünkü. Bir ayda Avrupa’ya geçen göçmen sayısı 400 bini bulur. Bu bir tehdit değil tespit. Avrupa’ya sormak isterim. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız?

AVRUPA’YA 400 BİN KAÇAK GÖÇMEN GEÇECEK

Milyonlarca insanı oradan terör örgütü, istikrarsızlık, Esed ve Suriye Türkiye’ye gönderecek. Türkiye’yi terör örgütüne teslim edeceksiniz. Bir taraftan göçle mücadele ettireceksiniz ondan sonra affedersiniz sizin canınız can da bizim canımız patlıcan mı? Şunu net söylüyorum Avrupa’ya. 400 bin kaçak göçmen geçecek. Bu yıl Avrupa’ya yıl sonuna kadarı geçmiş olacak. Taş çatlasın 60 bin. Yüzde kaçı yapıyor. Yüzde 15’i. Yüzde 85’i ne oluyor.

Ben Avrupa’ya geçeni yüzde 20-25 fazlasını kendi ülkelerine geri gönderiyorum. Bunun ne kadar büyük bir operasyon olduğunu bilen var mı? İstikrarsızlığı, kaçak göçmeni bu bölgeye yükleyin, bu insanlar uğraşsınlar. Uyuşturucuya Avrupa’da ses çıkarmayın onu da bu bölgeye yükleyin. Geçişini, ticaretini. Biz hiç kimsenin hamalı değiliz. Terörü bölgemizde kazıyıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

SOSYAL MEDYA TERÖRİZMİNE TESLİM OLMAYIZ

Kim ne söylerse söylesin. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, olmadı, olmayacak. Kendi ülkemiz cennet gibi. fazlasıyla yeter artar. Allah’a hamdolsun. Kusura bakmayın terör örgütlerine de teslim olacak bir Türkiye yok. Sosyal medya terörizmine ve yalan terörizmine de teslim olacak bir ülke yok.

BOĞULANLARIN HESABINI KİM VERECEK?



Kaçak yollarla gelirken donan ve boğulanların hesabını kim verecek? Bunların sorumlusu biz miyiz? Afganistan’ı kim istikrarsızlaştırmışsa, Afrika’yı kim bu yoksulluğa ve yoksuzluğa mahkum etmişse, Orta Doğu ve Asya’da kim istikrarsızlığı oluşturmak istiyorsa, fatura onun önüne konulmalıdır.

Biz bunlarla, bu yapıcı sorunlarla hep birlikte karşı karşıyayız. En iyi siz bilirsiniz denizden bir çocuğu kurtarmasını. Bu trajediler daha ne kadar sürecek. Bu trajediye bizi zorluğa ileten nedir? İşte modern dünyanın bu olan bitene cevap üretemediği günümüzde bizim teröre karşı verdiğimiz mücadele bana göre huzur arayan dünya için bir kılavuz niteliğindedir. (AA)